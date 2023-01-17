Прохорова (Чумакова) Феодосия Исааковна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
23.02.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1843
Отец ребёнка: Прохоров Семен Акиндинович
Крещение
27.10.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Прохоров Семен Акиндинович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Матрона Семеновна
Отец ребёнка: Прохоров Семен Акиндинович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Прохоров Александр Семенович
Отец ребёнка: Прохоров Семен Акиндинович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно