Прохорова (Чумакова) Феодосия Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Чумакова) Феодосия Исааковна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Чумаков Исаак Федорович

Мать: Чумакова Матрона Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
23.02.1840

Муж: Прохоров Семен Акиндинович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1843

Сын: Прохоров Иван Семенович

Отец ребёнка: Прохоров Семен Акиндинович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
27.10.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Прохоров Семен Акиндинович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Матрона Семеновна

Отец ребёнка: Прохоров Семен Акиндинович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Прохоров Александр Семенович

Отец ребёнка: Прохоров Семен Акиндинович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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