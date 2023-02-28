Прохоров Семен Акиндинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохоров Семен Акиндинович

Прохоров Семен Акиндинович

avatar

Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Прохоров Акиндин Феоктистович

Мать: Прохорова Елена Дмитриевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
23.02.1840

Жена: Прохорова Феодосия Исааковна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1843

Сын: Прохоров Иван Семенович

Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Исааковна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Исааковна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Матрона Семеновна

Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Исааковна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Прохоров Александр Семенович

Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Исааковна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close