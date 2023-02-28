Прохоров Семен Акиндинович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
23.02.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1843
Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Исааковна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Исааковна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Матрона Семеновна
Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Исааковна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Прохоров Александр Семенович
Мать ребёнка: Прохорова Феодосия Исааковна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно