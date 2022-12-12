Голицын Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолицын Петр Васильевич

Голицын Петр Васильевич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Голицын Василий Даниилович

Мать: Голицына Ксения Севастьяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Сын: Климовских Иван Родионович

Мать ребёнка: Голицына Дарья Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
14.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Заводская вдова Матрона Васильева Голициных
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голицына Дарья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close