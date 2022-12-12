Голицын Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
1800
Сын: Климовских Иван Родионович
Мать ребёнка: Голицына Дарья Ивановна
Крещение
14.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Заводская вдова Матрона Васильева Голициных
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голицына Дарья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно