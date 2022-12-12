Климовских Иван Родионович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Голицын Петр Васильевич
Мать: Голицына Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Климовских Павел Иванович
Мать ребёнка: Климовских Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Климовских Федор Иванович
Мать ребёнка: Климовских Васса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно