Климовских Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Климовских Павел Иванович
Отец ребёнка: Климовских Иван Родионович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Климовских Федор Иванович
Отец ребёнка: Климовских Иван Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно