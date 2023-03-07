Климовских Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Климовских Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Климовских Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Феоктиста Федоровна
Мать ребёнка: Климовских Агафия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно