Климовских Агафия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Климовских Федор Иванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Климовских Федор Иванович
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Феоктиста Федоровна
Отец ребёнка: Климовских Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно