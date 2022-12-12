Климовских Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Параскева Павловна
Мать ребёнка: Климовских Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Климовских Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Климовских Архип Павлович
Мать ребёнка: Климовских Дарья Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно