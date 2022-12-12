Климовских Дарья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Параскева Павловна
Отец ребёнка: Климовских Павел Иванович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Климовских Павел Иванович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Климовских Архип Павлович
Отец ребёнка: Климовских Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно