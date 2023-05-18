Китаева (Голицына) Анисия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаева (Голицына) Анисия Васильевна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1783

Дата смерти

27.06.1849

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Голицын Василий Даниилович

Мать: Голицына Ксения Севастьяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1804

Муж: Китаев Андриан Саввич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.04.1807

Сын: Китаев Семен Андрианович

Отец ребёнка: Китаев Андриан Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Сын: Китаев Яков Андрианович

Отец ребёнка: Китаев Андриан Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ирина Андриановна

Отец ребёнка: Китаев Андриан Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.08.1825

Сын: Китаев Иван Андрианович

Отец ребёнка: Китаев Андриан Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
27.06.1849
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От паралича
Похороны
29.06.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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