Китаева (Голицына) Анисия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти27.06.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Бракосочетание
11.02.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.04.1807
Отец ребёнка: Китаев Андриан Саввич
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Китаев Андриан Саввич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ирина Андриановна
Отец ребёнка: Китаев Андриан Саввич
Рождение ребёнка
01.08.1825
Отец ребёнка: Китаев Андриан Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.06.1849
Причина смерти: От паралича
Похороны
29.06.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя