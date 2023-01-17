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Китаев Семен Андрианович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.04.1807

Дата смерти

Между 1841 и 1849

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1807

Отец: Китаев Андриан Саввич

Мать: Китаева Анисия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Китаева Феоктиста Лаврентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Китаев Петр Семенович

Мать ребёнка: Китаева Феоктиста Лаврентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Китаева Феоктиста Лаврентьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1841 и 1849
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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