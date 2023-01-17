Китаев Семен Андрианович
Место рождения
Дата рождения?.04.1807
Дата смертиМежду 1841 и 1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1807
Отец: Китаев Андриан Саввич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Китаева Феоктиста Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Китаева Феоктиста Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1841 и 1849