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Китаев Андриан Саввич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1785

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Китаев Савва Петрович

Мать: Китаева Евдокия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1804

Жена: Китаева Анисия Васильевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.04.1807

Сын: Китаев Семен Андрианович

Мать ребёнка: Китаева Анисия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Сын: Китаев Яков Андрианович

Мать ребёнка: Китаева Анисия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.06.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ирина Андриановна

Мать ребёнка: Китаева Анисия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.08.1825

Сын: Китаев Иван Андрианович

Мать ребёнка: Китаева Анисия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1833
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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