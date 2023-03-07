Китаев Андриан Саввич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Китаев Савва Петрович
Бракосочетание
11.02.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.04.1807
Мать ребёнка: Китаева Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Китаева Анисия Васильевна
Крещение
12.06.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ирина Андриановна
Мать ребёнка: Китаева Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
01.08.1825
Мать ребёнка: Китаева Анисия Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833