Китаева Феоктиста Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Китаев Семен Андрианович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Китаев Семен Андрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно