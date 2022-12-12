Ташкина (Силина) Анастасия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Бракосочетание
05.02.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.12.1804
Дочь: Варвара Прокопьевна
Отец ребёнка: Ташкинов Прокопий Андреевич
Рождение ребёнка
26.01.1806
Сын: Ташкин Максим Прокопьевич
Отец ребёнка: Ташкинов Прокопий Андреевич
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Ташкинов Прокопий Андреевич
Рождение ребёнка
26.04.1810
Дочь: Александра Прокопьевна
Отец ребёнка: Ташкинов Прокопий Андреевич
Рождение ребёнка
26.04.1810
Отец ребёнка: Ташкинов Прокопий Андреевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Ташкин Алексей Прокопьевич
Отец ребёнка: Ташкинов Прокопий Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно