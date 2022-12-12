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Ташкинов Прокопий Андреевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Ташкинов Андрей Иванович

Мать: Ташкинова Екатерина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1804

Жена: Ташкина Анастасия Ефимовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.12.1804

Дочь: Варвара Прокопьевна

Мать ребёнка: Ташкина Анастасия Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.01.1806

Сын: Ташкин Максим Прокопьевич

Мать ребёнка: Ташкина Анастасия Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Сын: Ташкин Сидор Прокопьевич

Мать ребёнка: Ташкина Анастасия Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.04.1810

Дочь: Александра Прокопьевна

Мать ребёнка: Ташкина Анастасия Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.04.1810

Сын: Ташкин Федор Прокопьевич

Мать ребёнка: Ташкина Анастасия Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
05.04.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1816

Сын: Ташкин Алексей Прокопьевич

Мать ребёнка: Ташкина Анастасия Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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