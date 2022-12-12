Ташкинов Прокопий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
05.02.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.12.1804
Дочь: Варвара Прокопьевна
Мать ребёнка: Ташкина Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
26.01.1806
Сын: Ташкин Максим Прокопьевич
Мать ребёнка: Ташкина Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Ташкина Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
26.04.1810
Дочь: Александра Прокопьевна
Мать ребёнка: Ташкина Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
26.04.1810
Мать ребёнка: Ташкина Анастасия Ефимовна
Крещение
05.04.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1816
Сын: Ташкин Алексей Прокопьевич
Мать ребёнка: Ташкина Анастасия Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно