Ташкинов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиДо 1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Ташкинов Иван Яковлевич
Мать: Ташкина Анна Козминична
Рождение ребёнка
1781
Сын: Ташкинов Прокопий Андреевич
Мать ребёнка: Ташкинова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Степанида Андреевна
Мать ребёнка: Ташкинова Екатерина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1804