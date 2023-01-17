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Ташкинов Андрей Иванович

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1755

Дата смерти

До 1804

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Ташкинов Иван Яковлевич

Мать: Ташкина Анна Козминична

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ташкинов Прокопий Андреевич

Мать ребёнка: Ташкинова Екатерина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Степанида Андреевна

Мать ребёнка: Ташкинова Екатерина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ташкинова Екатерина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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