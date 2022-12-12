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Ташкинов Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

До 1804

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Ташкинов Яков Евсевиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Ташкинов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Ташкина Анна Козминична

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Сын: Ташкинов Исаак Иванович

Мать ребёнка: Ташкина Анна Козминична

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ташкина Анна Козминична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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