Ташкинов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиДо 1804
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Ташкинов Яков Евсевиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Ташкина Анна Козминична
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Ташкина Анна Козминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ташкина Анна Козминична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1804