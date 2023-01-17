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Ташкинов Исаак Иванович

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Ташкинов Иван Яковлевич

Мать: Ташкина Анна Козминична

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
08.05.1777

Жена: Ташкинова Агриппина Дмитриевна

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.05.1777

Жена: Ташкинова Анастасия Меркурьевна

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Петухова Марфа Исааковна

Мать ребёнка: Ташкинова Анастасия Меркурьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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