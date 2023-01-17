Ташкинов Исаак Иванович
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Ташкинов Иван Яковлевич
Мать: Ташкина Анна Козминична
Бракосочетание
08.05.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.05.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Петухова Марфа Исааковна
Мать ребёнка: Ташкинова Анастасия Меркурьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно