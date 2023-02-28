Ташкинова (Балакина) Агриппина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташкинова (Балакина) Агриппина Дмитриевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.05.1777

Муж: Ташкинов Исаак Иванович

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение
1781

Отец: Балакин Дмитрий Дмитриевич

Мать: Балакина 1-я Балакина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.02.1802

Муж: Старков Василий Васильевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
05.04.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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