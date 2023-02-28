Ташкинова (Балакина) Агриппина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.05.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение
1781
Отец: Балакин Дмитрий Дмитриевич
Мать: Балакина 1-я Балакина
Бракосочетание
17.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
05.04.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно