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Старков Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

25.09.1804

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1802

Жена: Ташкинова Агриппина Дмитриевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
25.09.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
25.09.1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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