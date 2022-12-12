Балакина 1-я Балакина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакина 1-я Балакина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1798

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ташкинова Агриппина Дмитриевна

Отец ребёнка: Балакин Дмитрий Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Сапожникова Васса Дмитриевна

Отец ребёнка: Балакин Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Балакин Дмитрий Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балакин Дмитрий Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1798
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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