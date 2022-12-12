Балакина 1-я Балакина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ташкинова Агриппина Дмитриевна
Отец ребёнка: Балакин Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Сапожникова Васса Дмитриевна
Отец ребёнка: Балакин Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Балакин Дмитрий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1798