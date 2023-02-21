Сапожникова (Балакина) Васса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Балакин Дмитрий Дмитриевич
Мать: Балакина 1-я Балакина
Бракосочетание
29.01.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ефросиния Кондратьевна
Отец ребёнка: Сапожников Кондратий Васильевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Евдокия Кондратьевна
Отец ребёнка: Сапожников Кондратий Васильевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Матрона Кондратьевна
Отец ребёнка: Сапожников Кондратий Васильевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Агафия Кондратьевна
Отец ребёнка: Сапожников Кондратий Васильевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Сапожников Сидор Кондратьевич
Отец ребёнка: Сапожников Кондратий Васильевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Сапожников Алексей Кондратьевич
Отец ребёнка: Сапожников Кондратий Васильевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евдокия Кондратьевна
Отец ребёнка: Сапожников Кондратий Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Параскева Кондратьевна
Отец ребёнка: Сапожников Кондратий Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно