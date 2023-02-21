Сапожникова (Балакина) Васса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова (Балакина) Васса Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Балакин Дмитрий Дмитриевич

Мать: Балакина 1-я Балакина

Бракосочетание
29.01.1809

Муж: Сапожников Кондратий Васильевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ефросиния Кондратьевна

Отец ребёнка: Сапожников Кондратий Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Евдокия Кондратьевна

Отец ребёнка: Сапожников Кондратий Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Матрона Кондратьевна

Отец ребёнка: Сапожников Кондратий Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Агафия Кондратьевна

Отец ребёнка: Сапожников Кондратий Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Сын: Сапожников Сидор Кондратьевич

Отец ребёнка: Сапожников Кондратий Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Сапожников Алексей Кондратьевич

Отец ребёнка: Сапожников Кондратий Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евдокия Кондратьевна

Отец ребёнка: Сапожников Кондратий Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Параскева Кондратьевна

Отец ребёнка: Сапожников Кондратий Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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