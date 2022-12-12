Сапожников Сидор Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Сидоровна
Мать ребёнка: Сапожникова Матрона Фирсовна
Бракосочетание
04.02.1855
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно