Сапожникова Матрона Фирсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова Матрона Фирсовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Сапожников Сидор Кондратьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1855

Муж: Сапожников Сидор Кондратьевич

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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