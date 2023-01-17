Петухова (Ташкинова) Марфа Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Ташкинова) Марфа Исааковна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Ташкинов Исаак Иванович

Мать: Ташкинова Анастасия Меркурьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.01.1801

Муж: Петухов Михаил Терентьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.03.1802

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Петухов Михаил Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.07.1804

Сын: Петухов Евдоким Михайлович

Отец ребёнка: Петухов Михаил Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.06.1806

Сын: Петухов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Петухов Михаил Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Петухов Михаил Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.03.1810

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Петухов Михаил Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Петухов Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Петухов Михаил Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.04.1814

Дочь: Агафия Михайловна

Отец ребёнка: Петухов Михаил Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Петухов Марк Михайлович

Отец ребёнка: Петухов Михаил Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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