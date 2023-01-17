Петухова (Ташкинова) Марфа Исааковна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
30.01.1801
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.03.1802
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Петухов Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
?.07.1804
Сын: Петухов Евдоким Михайлович
Отец ребёнка: Петухов Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
29.06.1806
Отец ребёнка: Петухов Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Петухов Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
22.03.1810
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Петухов Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Петухов Филипп Михайлович
Отец ребёнка: Петухов Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
21.04.1814
Дочь: Агафия Михайловна
Отец ребёнка: Петухов Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Петухов Михаил Терентьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно