Ташкинова (Климовских) Анастасия Меркурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташкинова (Климовских) Анастасия Меркурьевна

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1746

Дата смерти

До 1804

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Климовских Меркурий Семенович

Мать: Климовских Ефимия Прокопьевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
08.05.1777

Муж: Ташкинов Исаак Иванович

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Петухова Марфа Исааковна

Отец ребёнка: Ташкинов Исаак Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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