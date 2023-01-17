Ташкинова (Климовских) Анастасия Меркурьевна
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиДо 1804
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Бракосочетание
08.05.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Петухова Марфа Исааковна
Отец ребёнка: Ташкинов Исаак Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1804