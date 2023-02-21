Климовских Ефимия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Климовских Козма Меркурьевич
Отец ребёнка: Климовских Меркурий Семенович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Климовских Иван Меркурьевич
Отец ребёнка: Климовских Меркурий Семенович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Ташкинова Анастасия Меркурьевна
Отец ребёнка: Климовских Меркурий Семенович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Ирина Меркурьевна
Отец ребёнка: Климовских Меркурий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно