Климовских Меркурий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Климовских Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Климовских Козма Меркурьевич
Мать ребёнка: Климовских Ефимия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Климовских Иван Меркурьевич
Мать ребёнка: Климовских Ефимия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Ташкинова Анастасия Меркурьевна
Мать ребёнка: Климовских Ефимия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Ирина Меркурьевна
Мать ребёнка: Климовских Ефимия Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно