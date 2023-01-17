Климовских Меркурий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских Меркурий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Климовских Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Климовских Козма Меркурьевич

Мать ребёнка: Климовских Ефимия Прокопьевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1744

Сын: Климовских Иван Меркурьевич

Мать ребёнка: Климовских Ефимия Прокопьевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Ташкинова Анастасия Меркурьевна

Мать ребёнка: Климовских Ефимия Прокопьевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Ирина Меркурьевна

Мать ребёнка: Климовских Ефимия Прокопьевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Ефимия Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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