Климовских Иван Меркурьевич
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиДо 1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Климовских Параскева Евтихиевна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Климовских Михей Иванович
Мать ребёнка: Климовских Параскева Евтихиевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Климовских Михаил Иванович
Мать ребёнка: Климовских Параскева Евтихиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1804