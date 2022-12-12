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Климовских Иван Меркурьевич

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1744

Дата смерти

До 1804

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Климовских Меркурий Семенович

Мать: Климовских Ефимия Прокопьевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Климовских Параскева Евтихиевна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Климовских Михей Иванович

Мать ребёнка: Климовских Параскева Евтихиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Сын: Климовских Михаил Иванович

Мать ребёнка: Климовских Параскева Евтихиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Параскева Евтихиевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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