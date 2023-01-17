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Климовских Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Климовских Иван Меркурьевич

Мать: Климовских Параскева Евтихиевна

Бракосочетание
22.02.1805

Жена: Климовских Пелагия Сысоевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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