Климовских (Шадрина) Пелагия Сысоевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Шадрин Сысой Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
22.02.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно