Климовских (Шадрина) Пелагия Сысоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимовских (Шадрина) Пелагия Сысоевна

Климовских (Шадрина) Пелагия Сысоевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1745 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Шадрин Сысой Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
22.02.1805

Муж: Климовских Михаил Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close