Климовских Параскева Евтихиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских Параскева Евтихиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1804

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Климовских Иван Меркурьевич

Рождение ребёнка
1773

Сын: Климовских Михей Иванович

Отец ребёнка: Климовских Иван Меркурьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Сын: Климовских Михаил Иванович

Отец ребёнка: Климовских Иван Меркурьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Иван Меркурьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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