Климовских Параскева Евтихиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Климовских Иван Меркурьевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Климовских Михей Иванович
Отец ребёнка: Климовских Иван Меркурьевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Климовских Михаил Иванович
Отец ребёнка: Климовских Иван Меркурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1804