Ташкина Анна Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташкина Анна Козминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Ташкинов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Ташкинов Иван Яковлевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Сын: Ташкинов Исаак Иванович

Отец ребёнка: Ташкинов Иван Яковлевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Крещение
14.02.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ташкинов Иван Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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