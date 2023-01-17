Ташкина Анна Козминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Ташкинов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Ташкинов Иван Яковлевич
Крещение
14.02.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1804