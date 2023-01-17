Ташкинова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташкинова Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

12.03.1819

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Ташкинов Прокопий Андреевич

Отец ребёнка: Ташкинов Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Степанида Андреевна

Отец ребёнка: Ташкинов Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ташкинов Андрей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
12.03.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядка не отпета
Смерть
12.03.1819
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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