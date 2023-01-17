Ташкинова Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти12.03.1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Ташкинов Прокопий Андреевич
Отец ребёнка: Ташкинов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Степанида Андреевна
Отец ребёнка: Ташкинов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
12.03.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядка не отпета
Смерть
12.03.1819