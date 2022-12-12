Ташкин Алексей Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ташкин Аристарх Алексеевич
Мать ребёнка: Ташкина 1-я Ташкина
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Ташкина 1-я Ташкина
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Ташкина 1-я Ташкина
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Ташкина 1-я Ташкина
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Ташкина Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Ташкина Евдокия Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ташкина 1-я Ташкина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно