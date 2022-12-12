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Ташкин Алексей Прокопьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Ташкинов Прокопий Андреевич

Мать: Ташкина Анастасия Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ташкин Аристарх Алексеевич

Мать ребёнка: Ташкина 1-я Ташкина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Ташкин Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Ташкина 1-я Ташкина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Ташкин Козма Алексеевич

Мать ребёнка: Ташкина 1-я Ташкина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Ташкина 1-я Ташкина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Ташкин Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Ташкина Евдокия Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Ташкина Евдокия Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ташкина Евдокия Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ташкина 1-я Ташкина

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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