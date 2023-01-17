Ташкин Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Ташкин Алексей Прокопьевич
Мать: Ташкина 1-я Ташкина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ташкина Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старкова Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Ташкина Акилина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно