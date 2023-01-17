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Ташкин Иван Андреевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ташкин Андрей Алексеевич

Мать: Ташкина Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
13.01.1874
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Андрея Яковлева Чумакова жена Дарья Трофимова
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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