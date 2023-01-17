Ташкин Иван Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Крещение
13.01.1874
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Андрея Яковлева Чумакова жена Дарья Трофимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно