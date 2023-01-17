Ташкина Акилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташкина Акилина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ташкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ташкин Андрей Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старкова Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Ташкин Андрей Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ташкин Андрей Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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