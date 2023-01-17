Ташкина Акилина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ташкин Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старкова Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Ташкин Андрей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно