Ташкин Козма Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Ташкин Алексей Прокопьевич
Мать: Ташкина 1-я Ташкина
Бракосочетание
23.11.1860
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте | Матвей Иванов Дьячков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно