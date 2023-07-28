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Алексеев Игнатий Козмич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Алексеев Козма Алексеевич

Мать: Алексеева Акилина Евдокимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Алексеев Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Алексеева Анна Евстафьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
После 1858

Дочь: Силина Акилина Игнатьевна

Мать ребёнка: Алексеева Анна Евстафьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Анна Евстафьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Алексеева Анна Евстафьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно