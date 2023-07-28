Алексеев Игнатий Козмич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Алексеева Анна Евстафьевна
Рождение ребёнка
После 1858
Дочь: Силина Акилина Игнатьевна
Мать ребёнка: Алексеева Анна Евстафьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Алексеева Анна Евстафьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно