Алексеева Анна Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Анна Евстафьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Алексеев Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Алексеев Игнатий Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
После 1858

Дочь: Силина Акилина Игнатьевна

Отец ребёнка: Алексеев Игнатий Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Игнатий Козмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Алексеев Игнатий Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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