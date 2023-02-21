Алексеева Анна Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Алексеев Игнатий Козмич
Рождение ребёнка
После 1858
Дочь: Силина Акилина Игнатьевна
Отец ребёнка: Алексеев Игнатий Козмич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Алексеев Игнатий Козмич
Место жительства
Неизвестно