Плешакова (Волкова) Анна Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова (Волкова) Анна Еремеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

23.12.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1820

Отец: Волков Еремей Власович

Мать: Волкова Фекла Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.12.1820
Рождение ребёнка
1844

Сын: Плешаков Михаил Федорович

Отец ребёнка: Плешаков Федор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Плешаков Григорий Федорович

Отец ребёнка: Плешаков Федор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Плешаков Федор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Плешаков Федор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Плешаков Иван Федорович

Отец ребёнка: Плешаков Федор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешаков Федор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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