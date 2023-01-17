Плешакова (Волкова) Анна Еремеевна
Место рождения
Дата рождения23.12.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1820
Отец: Волков Еремей Власович
Мать: Волкова Фекла Андреевна
Крещение
24.12.1820
Рождение ребёнка
1844
Сын: Плешаков Михаил Федорович
Отец ребёнка: Плешаков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Плешаков Григорий Федорович
Отец ребёнка: Плешаков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Плешаков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Плешаков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Плешаков Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно