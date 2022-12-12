Плешаков Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1844
Сын: Плешаков Михаил Федорович
Мать ребёнка: Плешакова Анна Еремеевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Плешаков Григорий Федорович
Мать ребёнка: Плешакова Анна Еремеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Плешакова Анна Еремеевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Плешакова Анна Еремеевна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Плешакова Анна Еремеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плешакова Анна Еремеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно