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Плешаков Федор Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Плешаков Иван Егорович

Мать: Плешакова Агриппина Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Сын: Плешаков Михаил Федорович

Мать ребёнка: Плешакова Анна Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Плешаков Григорий Федорович

Мать ребёнка: Плешакова Анна Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Плешакова Анна Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Плешакова Анна Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Плешаков Иван Федорович

Мать ребёнка: Плешакова Анна Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешакова Анна Еремеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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