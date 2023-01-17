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Плешаков Иван Егорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Плешаков Егор Тихонович

Мать: Плешакова Варвара Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1820

Жена: Плешакова Агриппина Алексеевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821

Сын: Плешаков Федор Иванович

Мать ребёнка: Плешакова Агриппина Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Плешаков Павел Иванович

Мать ребёнка: Плешакова Агриппина Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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