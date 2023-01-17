Плешаков Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Бракосочетание
11.02.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Плешакова Агриппина Алексеевна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Плешакова Агриппина Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850