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Плешаков Егор Тихонович

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Место рождения

Куракино, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

23.12.1815

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Плешаков Тихон Афанасьевич

Мать: Плешакова Акилина Софониевна

Куракино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.02.1777

Жена: Плешакова Варвара Тимофеевна

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1782

Сын: Плешаков Самуил Егорович

Мать ребёнка: Плешакова Варвара Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Сын: Плешаков Федор Егорович

Мать ребёнка: Плешакова Варвара Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Колотова Акилина Егоровна

Мать ребёнка: Плешакова Варвара Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Гамова Агафия Егоровна

Мать ребёнка: Плешакова Варвара Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Плешаков Иван Егорович

Мать ребёнка: Плешакова Варвара Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
23.12.1815
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
23.12.1815
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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