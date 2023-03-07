Плешаков Егор Тихонович
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти23.12.1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Бракосочетание
06.02.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Плешакова Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Плешакова Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Колотова Акилина Егоровна
Мать ребёнка: Плешакова Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Гамова Агафия Егоровна
Мать ребёнка: Плешакова Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Плешакова Варвара Тимофеевна
Крещение
10.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Похороны
23.12.1815
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
23.12.1815