Плешакова (Созина) Варвара Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти16.11.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Созин Тимофей Сергеевич
Бракосочетание
06.02.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Плешаков Егор Тихонович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Плешаков Егор Тихонович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Колотова Акилина Егоровна
Отец ребёнка: Плешаков Егор Тихонович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Гамова Агафия Егоровна
Отец ребёнка: Плешаков Егор Тихонович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Плешаков Егор Тихонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.11.1842
Причина смерти: От натуральной
Похороны
18.11.1842
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя