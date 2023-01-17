Плешакова (Созина) Варвара Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова (Созина) Варвара Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

16.11.1842

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Созин Тимофей Сергеевич

Мать: Созина Евдокия Анисимовна

Бракосочетание
06.02.1777

Муж: Плешаков Егор Тихонович

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1782

Сын: Плешаков Самуил Егорович

Отец ребёнка: Плешаков Егор Тихонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Сын: Плешаков Федор Егорович

Отец ребёнка: Плешаков Егор Тихонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Колотова Акилина Егоровна

Отец ребёнка: Плешаков Егор Тихонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Гамова Агафия Егоровна

Отец ребёнка: Плешаков Егор Тихонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Плешаков Иван Егорович

Отец ребёнка: Плешаков Егор Тихонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
16.11.1842
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От натуральной
Похороны
18.11.1842
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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