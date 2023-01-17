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Плешаков Федор Егорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Плешаков Егор Тихонович

Мать: Плешакова Варвара Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1811

Жена: Плешакова Дарья Александровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1812

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Плешакова Дарья Александровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешакова 1-я Плешакова

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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