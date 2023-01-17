Плешаков Федор Егорович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Бракосочетание
11.02.1811
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1812
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Плешакова Дарья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плешакова 1-я Плешакова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно