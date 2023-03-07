Ширманова (Волкова) Параскева Еремеевна
Место рождения
Дата рождения28.10.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1815
Отец: Волков Еремей Власович
Мать: Волкова Фекла Андреевна
Крещение
29.10.1815
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Ширманов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ширманов Григорий Никитич
Отец ребёнка: Ширманов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Ширманов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Александра Никитична
Отец ребёнка: Ширманов Никита Иванович
Рождение ребёнка
21.04.1849
Дочь: Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Ширманов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Ширманов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Ширманов Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно