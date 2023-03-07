Ширманова (Волкова) Параскева Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширманова (Волкова) Параскева Еремеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

28.10.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1815

Отец: Волков Еремей Власович

Мать: Волкова Фекла Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
29.10.1815
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1838

Сын: Ширманов Иван Никитич

Отец ребёнка: Ширманов Никита Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ширманов Григорий Никитич

Отец ребёнка: Ширманов Никита Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ширманов Андрей Никитич

Отец ребёнка: Ширманов Никита Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Александра Никитична

Отец ребёнка: Ширманов Никита Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.04.1849

Дочь: Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Ширманов Никита Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ширманов Семен Никитич

Отец ребёнка: Ширманов Никита Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Ширманов Никита Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширманов Никита Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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