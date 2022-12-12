(Волкова) Агафия Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Волкова) Агафия Еремеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.02.1809

Дата смерти

До 16.06.1811

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1809

Отец: Волков Еремей Власович

Мать: Волкова Фекла Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.02.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 16.06.1811
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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