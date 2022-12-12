(Волкова) Агафия Еремеевна
Место рождения
Дата рождения13.02.1809
Дата смертиДо 16.06.1811
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1809
Отец: Волков Еремей Власович
Мать: Волкова Фекла Андреевна
Крещение
15.02.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 16.06.1811