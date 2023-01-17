Мичков Никифор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти29.01.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Мичкова Ефимия Еремеевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Мичков Андрей Никифорович
Мать ребёнка: Мичкова Ефимия Еремеевна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Мичкова Ефимия Еремеевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пелагея Никифоровна
Мать ребёнка: Мичкова Ефимия Еремеевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Мичков Василий Никифорович
Мать ребёнка: Мичкова Ефимия Еремеевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Мичков Александр Никифорович
Мать ребёнка: Мичкова Ефимия Еремеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мичкова Ефимия Еремеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.01.1870
Причина смерти: От болезненных припадков
Похороны
01.02.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя