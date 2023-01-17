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Мичков Никифор Дмитриевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1815

Дата смерти

29.01.1870

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Мичков Дмитрий Исаакович

Мать: Мичкова Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Мичкова Ефимия Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Мичков Андрей Никифорович

Мать ребёнка: Мичкова Ефимия Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Мичков Федор Никифорович

Мать ребёнка: Мичкова Ефимия Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пелагея Никифоровна

Мать ребёнка: Мичкова Ефимия Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Мичков Василий Никифорович

Мать ребёнка: Мичкова Ефимия Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Мичков Александр Никифорович

Мать ребёнка: Мичкова Ефимия Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мичкова Ефимия Еремеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
29.01.1870
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От болезненных припадков
Похороны
01.02.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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